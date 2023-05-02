Гранат: «Арсенал» — фаворит в дерби с «Челси», сенсаций не жду

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался в преддверии лондонского дерби между «Арсеналом» и «Челси».

«Ничего хорошего не жду от игры «Челси». Сенсаций не жду. Но в дерби возможно все. Фаворит в этой встрече «Арсенал», и он выиграет. Хочется, чтобы было как можно больше мячей. Думаю, счет будет 3:1», — приводит слова Граната Sport24.

Матч 34-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» — «Челси» пройдет сегодня, 2 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.