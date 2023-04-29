Стерлинг объяснил причину успехов «Манчестер Сити»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг рассказал, почему «Манчестер Сити» стабильно успешен в Премьер-лиге.

28-летний футболист защищал цвета «горожан» с 2015 по 2022 год, после чего перебрался в «Челси».

«Постоянство и структура идут рука об руку – в «Манчестер Сити» хватает и того, и другого. В мои первые годы пребывания там всё было иначе: мы не были лучшими, иногда возникали трудности. Затем пришёл Пеп [Гвардиола], который в первом же сезоне поставил хороший футбол. Да, поначалу результаты не были выдающимися, но была структура, у тренера было время, чтобы реализовать задумки, пригласить нужных игроков. Их нынешние успехи – это не случайность, ведь в плане системности этому клубу нет равных», – цитирует SunSport Стерлинга.