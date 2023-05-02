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Лэмпард надеется, что Мудрик станет хорошим игроком для «Челси» на долгие годы

02 Мая 2023 • 08:28 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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Через 12 ч. 29 мин.

Исполняющий обязанности наставника «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился комментарием о нападающем команды Михаиле Мудрике.

«Мы надеемся, что Мудрик станет важным игроком команды на долгое время. За прошедший период, мы видели его хорошие отрезки, но ему предстоит еще многому научиться. Для молодого футболиста — это нормально», — цитирует Лэмпарда Football London.

Специалист отметил, что сейчас вингеры должны не только хорошо действовать в атаке, но и уметь обороняться, для этого требуется время.  

Напомним, 22-летний Мудрик перебрался в «Челси» минувшей зимой. За «Челси» он провел 13 матчей и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик
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