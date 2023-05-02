«Арсенал» продлил страдания «Челси»: Лэмпард проиграл шестой матч из шести

«Арсенал» и «Челси» схлестнулись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 34-го тура АПЛ состоялся 2 мая на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал» с первого апреля не побеждал в АПЛ, «Челси» при Фрэнке Лэмпарде только проигрывает (5 матчей подряд) – к лондонскому дерби обе команды подошли не в лучшем состоянии. Но «канониры» ещё не завершили борьбу за золото, нужно бороться, поэтому Артета решил чуть встряхнуть своих игроков, найдя место в основе двум зимним новичкам Жоржиньо и Троссару.

У Лэмпарда из зимнего пополнения в старте оказались Мадуэке и Энцо Фернандес, впервые за долгое время с первых минут вышли Обамеянг и Стерлинг, а Хаверц и Фелиш остались на скамейке запасных. Но, как и ожидалось, про атаку «Челси» сказать было нечего. С активных действий матч начал «Арсенал». Уже на пятой минуте Фофана скинул мяч точно на Джаку, Гранит пробил в касание с линии штрафной площади, но попал точно в Кепу.

Затем от угла поля отличный кросс выпилил Эдегор, на мяч выскочил Букайо Сака и пальнул под перекладину. И тут «Челси» спас испанский голкипер. Но ненадолго. Легко «канониры» раскрутили позиционную атаку, от левого угла штрафной в центр покатил Джака, а Мартин Эдегор пробил так, что мяч врезался в перекладину и оказался в сетке – 1:0. Мощно давил гостей «Арсенал», за первый тайм закрыв вопрос о победителе.

Чиллуэл мог подарить надежду «Челси», но его рывок в штрафную площадь и опаснейший удар были нейтрализованы Ремсдейлом. А на исходе получаса «Арсенал» уже не простил. Сначала Мартин Эдегор оформил дубль, сотворив гол-близнец. Только теперь Джака отпасовал на дугу штрафной площади, а норвежец отличился без помощи перекладины – 2:0.

Следом Уайт навесил с фланга, Жезус скинул мяч Джаке, но Гранит пробил в защитника. Не беда, на подборе первым был Габриэл, добивший уже в пустой угол – 3:0. Мог совсем неприличным сделать счёт Букайо Сака, в штрафной площади откликнувшийся опять же на передачу Уайта. Сильно пробил англичанин, но Кепа достал мяч из-под перекладины. Затем ещё и Троссар после подачи от угла поля пробил в пустой угол, однако голкипера подстраховал Тьяго Силва, чётко сыгравший на «ленточку».

Затем ещё Джака из убойной позиции стрельнул в Кепу, а Жезус пробил чуть выше перекладины. Огромное количество моментов не реализовал «Арсенал», за что был наказан голом престижа. Ковачич выпилил шикарный заброс, Мадуэке ускорился за спину Зинченко и одним касанием перебросил Ремсдейла, бросившегося на перехват – 3:1. В концовке матча команды чуть поутихли, сохранив этот счёт до финального свистка.

«Арсенал» побеждает и пока что возвращается на первую строчку, а «Челси» продолжает ужасающую серию. Проиграли шестой матч из шести после возвращения Лэмпарда.