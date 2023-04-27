«Милан» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Арсенала»

«Милан» летом может усилиться полузащитником лондонского «Арсенала» Рейссом Нельсоном. По информации от издания The Sun, «россонери» присматриваются к англичанину, который в нынешнем сезоне получает мало игровой практики.

Нельсон в прошлом сезоне отыграл в аренде за «Фейеноорд», с которым вышел в финал Лиги конференций. В этой кампании 23-летний полузащитник провёл всего семь матчей в чемпионате Англии, но отметился тремя голами и двумя ассистами.

У Нельсона в конце сезона заканчивается контракт с «Арсеналом». Футболист хочет получать регулярную игровую практику, поэтому не исключено, что летом Рис на правах свободного агента перейдёт в новую команду. Хавбеком ранее интересовалась другая итальянская команда – «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью.