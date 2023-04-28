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Кулибали: «Неймар великолепно обращается с мячом»

28 Апреля 2023 • 20:46 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.19 X 7.40 2 12.50
30.04 18:05

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился мыслями об игре нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

По мнению Кулибали, бразилец является одним из лучших игроков современности, несмотря на проблемы с травмами: «Я противостоял Неймару, когда играл против «ПСЖ», – вспоминает сенегалец, отвечая на вопрос о Неймаре. – Он потрясающе обращается с мячом, владеет множеством трюков, очень умён. Он постоянно идёт в обводку, но также хорош и в передачах, и в ударах. Именно поэтому его можно считать одним из лучших», – цитирует Goal Кулибали.

Напомним, что концовку текущего сезона Неймар пропускает из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар Калиду Кулибали
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