Кулибали: «Неймар великолепно обращается с мячом»

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился мыслями об игре нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

По мнению Кулибали, бразилец является одним из лучших игроков современности, несмотря на проблемы с травмами: «Я противостоял Неймару, когда играл против «ПСЖ», – вспоминает сенегалец, отвечая на вопрос о Неймаре. – Он потрясающе обращается с мячом, владеет множеством трюков, очень умён. Он постоянно идёт в обводку, но также хорош и в передачах, и в ударах. Именно поэтому его можно считать одним из лучших», – цитирует Goal Кулибали.

Напомним, что концовку текущего сезона Неймар пропускает из-за травмы.