Фелиш хочет остаться в «Челси»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш, выступающий сейчас на правах аренды в лондонском «Челси», не вернётся в испанский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sun Sport.

По информации источника, 23-летний португалец хочет продлить свою аренду в «Челси».

Ранее сообщалось, что вероятный новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино попросил руководство клуба оставить Фелиша на постоянной основе.

В текущем сезоне Фелиш провёл за «Челси» 16 матчей, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.

После 32 туров АПЛ лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.