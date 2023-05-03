Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэта: «Считаю, что это худший период за всё время пребывания в клубе»

03 Мая 2023 • 03:06 Комментировать
Арсенал
3:1
Челси
окончен

После поражения от «Арсенала» в заключительном матче 34-го тура английского чемпионата испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заявил, что нынешний период является худшим для него за все время пребывания в английском клубе.

- Первый тайм мы провели очень пассивно. Во второй половине встречи появилась реакция, но уже было поздно. Это мой худший период за все время пребывания в клубе. Осталось пять игр, нам надо найти какую-то положительную энергию и попробовать выиграть оставшиеся матчи, - цитирует слова Аспиликуэты BBC Sport.

Испанец выступает за «Челси» с 2012 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Челси Челси
3
1
1.02 21.00 100.00
Видео
03.05.23 в 22:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.37 5.40 8.00
Видео
03.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
1.27 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
03:47 · Англия. Премьер-лига
Жезус забил и установил новый рекорд для бразильских игроков в АПЛ
03:27 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Сыграли с другим настроем»
03:16 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Хотели показать, что заслуживаем лидерства в АПЛ»
03:06 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Считаю, что это худший период за всё время пребывания в клубе»
02:55 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард: «Мы будем агрессивнее»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о победе над «Челси»
00:39 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – первый за 35 лет тренер-англичанин, проигравший в 10 матчах кряду
00:29 · Англия. Премьер-лига
Бразильцы в этом сезоне АПЛ забили 82 гола, это рекорд в лиге для игроков из Бразилии
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» впервые за 18 лет провёл сезон без поражений в лондонских дерби
00:11 · Англия. Премьер-лига
Жезус ни разу не проиграл в 55 матчах АПЛ, в которых забивал
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» прервал четырёхматчевую серию без побед, клуб как минимум на сутки возглавил АПЛ
02 Мая
23:45 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги назвал проблемную позицию «Вулверхэмптона»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке оформил первый гол за «Челси»
23:29 · Англия. Премьер-лига
Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире
23:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард «гордится быть тренером «Челси»
Все новости
Рекомендуем