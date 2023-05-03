Аспиликуэта: «Считаю, что это худший период за всё время пребывания в клубе»

После поражения от «Арсенала» в заключительном матче 34-го тура английского чемпионата испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заявил, что нынешний период является худшим для него за все время пребывания в английском клубе.

- Первый тайм мы провели очень пассивно. Во второй половине встречи появилась реакция, но уже было поздно. Это мой худший период за все время пребывания в клубе. Осталось пять игр, нам надо найти какую-то положительную энергию и попробовать выиграть оставшиеся матчи, - цитирует слова Аспиликуэты BBC Sport.

Испанец выступает за «Челси» с 2012 года.