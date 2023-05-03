Артета высказался о победе над «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микаэль Артета высказался о победе «канониров» над «Челси» (3:1) в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что первые 60 минут его команда показывала хороший футбол, и он хочет видеть всегда это на поле.

«Скорость, мастерство, подвижность, два прекрасных гола. Мы были на одной волне с болельщиками и создали потрясающую атмосферу. Они оказывают нам невероятную поддержку, и мы хотели заслужить право лидировать в таблице», - приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» вернулся на первую строчку в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на два балла, но при этом имея на две игры больше.