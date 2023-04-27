Райт: «Не понимаю, зачем Лэмпард выставил такой оборонительный состав против «Брентфорда»

Экс-форвард «Арсенала» Иан Райт раскритиковал тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда за стартовую расстановку в матче с «Брентфордом». Напомним, вчера «синие» вышли на игру против «пчёл» при схеме 3-5-2. В команде было всего два атакующих игрока – Рахимс Стерлинг и Конор Галлахер.

«Не понимаю, зачем Лэмпард выставил такой оборонительный состав против «Брентфорда». Понятно, когда это происходит в матче с мадридским «Реалом», но в домашнем матче с «Брентфордом»? Я совсем этого не понял. Пусть он и исправил всё во втором тайме, я считаю, что в этой игре изначально нужно было выпустить более атакующий состав», – цитирует Райта журналист Саймон Филлипс.

Напомним, матч «Челси» с «Брентфордом» закончился поражением команды Лэмпарда со счётом 0:2.