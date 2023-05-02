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Лэмпард ответил на вопрос о проблемах «Челси» с результативностью

02 Мая 2023 • 00:43 Комментировать
Арсенал
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Челси
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Через 20 ч. 16 мин.

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард побеседовал с журналистами перед матчем с «Арсеналом».

«Синие» подходят к гостевому дерби с «канонирами» не в лучшей форме – шесть поражений в последних семи матчах.

«Я очень реалистично оцениваю свои шансы что-либо изменить за столь короткий промежуток времени. До конца сезона мы можем улучшить игру, но есть и другой вопрос – найдёт ли это отражение в результатах? У меня часто спрашивают, как решить проблемы с голами, и на этот вопрос не всегда можно найти простой ответ. Иногда единственным решением является трансферный рынок», – цитирует журналист Скотт Троттер наставника «Челси».

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Челси Фрэнк Лэмпард
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АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
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