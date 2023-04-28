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Глен Джонсон: «Не согласен с Рангником, что Нкунку ране переходить в «Челси»

28 Апреля 2023 • 10:22 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Хоффенхайм
29.04 16:30

Бывший игрок «Челси» Глен Джонсон не согласился с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником, который предположил, что нападающему Кристоферу Нкунку ещё рано переходить из «РБ Лейпцига» в лондонский «Челси». Напомним, о грядущем трансфере уже успели сообщить многие авторитетные источники.

«Я не согласен с Ральфом Рангником, который сказал, что Нкунку рано переходить в «Челси». Сейчас команда переживает не лучшие времена, но это всё ещё фантастический футбольный клуб, в котором выступают отличные игроки. Команда пережила резкую смену владельцев. Когда всё уляжется, я уверен, что «Челси» вернётся на вершину», – цитирует Джонсона журналист Саймон Филлипс.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ральф Рангник Глен Джонсон РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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