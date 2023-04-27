«Челси» может продать Хадсона-Одои – интерес проявляет клуб Серии А

Лондонский «Челси» рассматривает возможность продажи полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

22-летний футболист проводит текущий сезон в «Байере» на правах аренды, однако у леверкузенцев нет опции выкупа. Согласно сведениям 90min, в «Челси» рассчитывают продать Хадсона-Одои грядущим летом, если тот не сможет закрепиться в основном составе. Интерес к атакующему хавбеку проявляет «Милан». Сам англичанин пока не решил, где намерен выступать в предстоящем сезоне.

В 21 матче текущей кампании Каллум Хадсон-Одои записал себе в актив один забитый гол и одну результативную передачу.