Фелиш готов остаться в «Челси» при определённом условии

Будущее нападающего Жоау Фелиша, выступающего за «Челси» на правах аренды из «Атлетико», остаётся неопределённым.

23-летний футболист уже обосновался в Лондоне и был бы рад остаться в клубе, однако хочет получить гарантии от Маурисио Почеттино – наиболее вероятного нового тренера «синих» – о постоянном месте в стартовом составе на следующий сезон. Как уже сообщалось, «Челси» и «Атлетико» могут сойтись на продлении аренды ещё на один год, поскольку лондонцы вряд ли смогут позволить себе полноценный трансфер португальца предстоящим летом.

Жоау Фелиш принял участие в 16 матчах за «Челси» во всех турнирах, дважды поразив ворота соперников.