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Томас Франк: «Мы очень рады, что «Челси» проявил к нам такое уважение»

27 Апреля 2023 • 10:28 Комментировать
Брентфорд
...
Ноттингем Форест
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29.04 17:00

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал победу своей команды над «Челси» прошлым вечером. Напомним, «пчёлы» обыграли своих соперников со счётом 2:0.

«Мы очень рады, что «Челси» проявил к нам такое уважение. Они вышли на матч с очень оборонительным построением, но когда мы ушли с преимуществом на перерыв, я ожидал, что «Челси» выпустит более атакующих игроков», – сказал Франк на послематчевой пресс-конференции.

«Челси» не побеждает уже 8 матчей подряд. В последних семи поединках команда забила всего один гол. Вчера «синие» окончательно лишились математических шансов на попадание в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд Томас Франк
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