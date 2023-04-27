Томас Франк: «Мы очень рады, что «Челси» проявил к нам такое уважение»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал победу своей команды над «Челси» прошлым вечером. Напомним, «пчёлы» обыграли своих соперников со счётом 2:0.

«Мы очень рады, что «Челси» проявил к нам такое уважение. Они вышли на матч с очень оборонительным построением, но когда мы ушли с преимуществом на перерыв, я ожидал, что «Челси» выпустит более атакующих игроков», – сказал Франк на послематчевой пресс-конференции.

«Челси» не побеждает уже 8 матчей подряд. В последних семи поединках команда забила всего один гол. Вчера «синие» окончательно лишились математических шансов на попадание в Лигу чемпионов.