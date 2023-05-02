Мадуэке оформил первый гол за «Челси»

Нидерландский игрок атаки «Челси» Нони Мадуэке оформил первый гол за «синих». Он поразил ворота лондонского «Арсенала» в дерби на 65-й минуте встречи, воспользовавшись ошибкой Александра Зинченко в штрафной площади «канониров».

Считая сегодняшний матч, Мадуэке провёл всего лишь шесть игр за «Челси». Молодой нидерландец, напомним, пополнил состав лондонского клуба минувшей зимой, его прошлым клубом был эйндховенский ПСВ.

На данный момент в матче уверенно лидирует лондонский «Арсенал» - 3:1. Своим голом Мадуэке ответил на дубль Мартина Эдегора и гол Габриэла Жезуса.

Текстовую трансляцию матча проводит портал Liveresult.ru.