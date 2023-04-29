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Стерлинг – о плохих результатах: «Бывает, в раздевалке сидишь и смотришь в пустоту…»

29 Апреля 2023 • 17:16 Комментировать
Арсенал
...
Челси
02.05 22:00

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг высказался о плохих результатах команды. Как известно, на текущий момент «пенсионеры» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Мы разочарованы. Уходя с поля, чувствуем себя злыми и разочарованными. Бывают моменты, когда в раздевалке ты просто смотришь в пустоту, потому что не можешь понять, что только что произошло. Это тяжело принять», - сказал Стерлинг в интервью The Sun.

В сезоне 2022/2023 Рахим Стерлинг провёл 33 матча. В них вингер записал на свой счёт семь голов и три голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «Челси» проведёт 2 мая – против «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг
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АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
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