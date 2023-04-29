Стерлинг – о матче с «Арсеналом»: «Нам нечего бояться»

Футболист «Челси» Рахим Стерлинг поделился мыслями о грядущей встрече с «Арсеналом».

Лондонское дерби состоится 2 мая на поле «канониров». В пяти матчах с момента назначения Фрэнка Лэмпарда «Челси» потерпел пять поражений, забив при этом всего один гол, однако Стерлинг верит в шансы своей команды в поединке с «Арсеналом»: «Мы должны выйти на поле и показать себя командой, которая настроена на победу. На «Челси» возлагались большие надежды перед началом сезона, но всё сложилось совсем не так, как хотелось, но каждый матч – это новая возможность. Нам нечего бояться», – приводит SunSport слова вингера «синих».