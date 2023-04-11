Фанаты «Манчестер Сити» критикуют АПЛ за перенос матча «Арсенал» - «Челси»

В понедельник было объявлено о переносе лондонского дерби между «Арсеналом» и «Челси». Команды сыграют не 29 апреля, а 2 мая.

Фанаты «Манчестер Сити» в социальных сетях обрушились с критикой на Премьер-лигу. Они не верят, что перенос связан с вопросами безопасности. По мнению фанатов «горожан», «канониры» подключили админресурс и добились упрощения календаря. «Арсенал» должен был играть против «Челси» через три дня после матча с «Манчестер Сити», а теперь сыграет через шесть дней.

Прямо сейчас лидирующий «Арсенал» опережает второй «Манчестер Сити» на три зачётных балла, отыграв на матч больше.