Названы условия, при которых Лукаку может остаться в «Интере»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий за «Интер» на правах аренды, по-прежнему не знает, где окажется в предстоящем сезоне.

Бельгиец не планировал возвращаться в «Челси», однако пересмотрел свою позицию после известий о приближающемся назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды. Как сообщает Fichajes, Лукаку ещё может остаться в «Интере», но при определённых условиях: «нерадзурри» должны попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, а «Челси» придётся принять не самые выгодные условия продажи или аренды игрока. Кроме того, 29-летний форвард не должен входить в планы Почеттино, чтобы «Интер» смог рассчитывать на его подписание.