Тони Адамс также включён в Зал Славы АПЛ

Мы уже сообщали о том, что бывшие игроки Петр Чех и Рио Фердинанд вошли в Зал Славы АПЛ, став первыми игроками в 2023 году, удостоенными столь престижного признания - ранее в этом году награду получили наставники Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

Но, помимо Чеха и Рио, в Зал Славы вписан также и Тони Адамс - бывший центральный защитник «Арсенала», лучшие годы выступлений которого пришлись на 90-е.

Теперь в Зале Славы состоят Ян Райт, Петер Шмейхель, Серхио Агуэро, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Алан Ширер, Тьерри Анри, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Уэйн Руни, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Патрик Виейра, плюс обозначенная выше троица.