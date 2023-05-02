Матич: «В следующем сезоне «Челси» станет гораздо лучше»

Бывший полузащитник «Челси» Неманья Матич оценил перспективы лондонской команды, которая сейчас располагается на двенадцатом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Челси» проделал отличную работу, пригласив в состав большое количество молодых и талантливых футболистов. Теперь им нужно найти баланс между опытом и молодостью. Уверен, в следующем сезоне команде станет гораздо лучше», – цитирует Матича Absolute Chelsea.

«Челси» на протяжение сезона потратил на трансферы свыше 600 миллионов евро. Матич дважды в своей карьере переходил в эту команду. В составе «синих» серб в своё время дважды становился чемпионом Англии.