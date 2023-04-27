«Арсенал» проиграл в текущем сезоне лишь семь раз, три из них – «Манчестер Сити»

Лондонский «Арсенал» сегодня вечером потерпел лишь своё седьмое поражение в сезоне во всех турнирах, учитывая официальные матчи. «Канониры» традиционно проиграли «Манчестер Сити» - 1:4. Любопытно, что три из семи поражений подопечные Микеля Артеты потерпели в играх против «горожан» Манчестера - первое в Кубке Англии (0:1), второе - в домашней встрече в рамках Премьер-лиги (1:3).

Ранее в этом футбольном сезоне, помимо «Сити», лондонцы проигрывали лишь четырём командам – «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Эвертону» (0:1) в рамках АПЛ, ПСВ в гостях на групповом этапе Лиги Европы (0:1) и «Брайтону» дома в Кубке лиги (1:3).

Можно учитывать и формально восьмое поражение от лиссабонского «Спортинга» в 1/8 финала Лиги Европы 16 марта, однако тогда исход игры решился не в основное и дополнительное время матча, а в серии послематчевых пенальти.

О том, как прошла минувшая игра «канониров» против «Манчестер Сити», читайте в нашем обзоре.