В Англии подтвердили слухи о заинтересованности «Арсенала» в подписании Канте

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Арсенале».

Ранее о возможном переходе француза из одного лондонского клуба в другой сообщали испанские ресурсы, и теперь данную информацию подтвердили в Англии. По сведениям Mirror, «Арсенал» действительно планирует переманить в свои ряды хавбека, не продлившего истекающий в скором времени контракт с «Челси». В январе в этом же направлении проследовал другой полузащитник «синих» – Жоржиньо.

Большую часть нынешнего сезона Н'Голо Канте пропустил из-за травмы. В его активе всего семь сыгранных поединков во всех турнирах с начала кампании.