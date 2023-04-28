Лондонский «Арсенал» намерен потратить значительную часть летнего трансферного бюджета на укрепление полузащиты.

По информации Football Insider, боссы «канониров» не пожалеют средств на покупку двух полузащитников, имеющих большой опыт игры в АПЛ – Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Сообщается, что в этих игроках лично заинтересован рулевой «Арсенала» Микель Артета.

Ранее этот же источник сообщал сумму, которую боссы «молотобойцев» планируют запросить у «Арсенала» за своего молодого игрока.

На Кайседо, вероятно, одному из лидеров АПЛ тоже придется раскошелиться – эквадорец недавно продлил контракт с «чайками» аж до середины 2027 года.