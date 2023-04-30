Клопп: Я немного сочувствую «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной кампании и текущем положении лондонского «Челси».

Специалист отметил, что немного сочувствует столичному клубу, ведь нельзя просто так собрать вместе лучших футболистов и ждать от них определённых результатов.

«У вас не может быть двух раздевалок. Вы должны создавать отношения», - приводит слова немецкого специалиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «синие» потратили на новых футболистов более 350 миллионов евро и в настоящий момент располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.