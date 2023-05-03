Артета: «Хотели показать, что заслуживаем лидерства в АПЛ»

В последнем матче тридцать четвертого тура английского чемпионата «Арсенал» смог одолеть «Челси» после серии не самых удачных матчей. Лондонцы уже в первом тайме забили землякам три мяча, от чего «пенсионеры» так и не пришли в себя. Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал события матча.

- Первый час игры мы делали все хорошо, скорость, качество, передвижения, голы, мы создали отличную атмосферу. Мы хотели показать, что заслуживаем быть во главе турнирной таблицы, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

В следующем туре АПЛ лондонский «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом».