Жезус — о чемпионской гонке: «Ещё ничего не потеряно»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

Напомним, 26 апреля «канониры», возглавляющие сейчас турнирную таблицу чемпионата Англии, уступили своему ближайшему преследователю «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура АПЛ, позволив «горожанам» сократить своё отставание до двух очков. При этом команда Хосепа Гвардиолы имеет две игры в запасе.

«Тяжело, но очевидно, что ещё ничего не потеряно. Мы знаем, что лидируем, но у «Сити» две игры в запасе. Мы забрались сюда, играя хорошо, создавая моменты, забивая голы. Теперь для нас каждая игра как финал», — цитирует Жезуса Sportwitness.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт 2 мая против «Челси». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.