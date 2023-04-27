Почеттино выбирает между двумя полузащитниками для усиления «Челси»

Маурисио Почеттино готовится сделать свой первый трансфер в качестве тренера «Челси». Напомним, аргентинский специалист находится в шаге от назначения на пост наставника «пенсионеров».

Caught Offside сообщает, что главными целями для усиления полузащиты Почеттино выбрал Ромео Лавию из «Саутгемптона» и Ману Коне из мёнхенгладбахской «Боруссии». Именно между этими двумя игроками тренер будет выбирать до старта трансферного окна.

Напомним, Лавия мог перейти в «Челси» ещё прошлым летом, но «Саутгемптон» отказался отпускать бельгийца за 50 миллионов евро. Коне в данный момент также интересен «Ливерпулю».