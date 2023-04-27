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Лэмпард останется в «Челси» до конца сезона

27 Апреля 2023 • 18:10 Комментировать
Арсенал
...
Челси
02.05 22:00

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард не покинет команду до конца текущего сезона.

Как стало известно Sky Sports, боссы «синих» не уволят 44-летнего специалиста, несмотря на серию поражений. 26 апреля «Челси» проиграл «Брентфорду» (0:2) в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги. Это поражении стало для команды пятым подряд во всех турнирах.

На данный момент лондонский клуб занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 39 набранных очков. В следующем туре «Челси» встретится в дерби с «Арсеналом». Матч пройдет 2 мая, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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