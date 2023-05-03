​«Арсенал» одержал 150-ю победу в лондонских дерби - это рекорд АПЛ

В заключительном матче тридцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» подтвердил, что не зря большую часть сезона возглавлял чемпионат, обыграв со счетом 3:1 «Челси».

Эта победа не только позволила клубу, пусть, скорее всего, временно, вернуть себе первое место в турнирной таблице, но и стала юбилейной, 150-й в лондонских дерби. Это является рекордом лиги - ни «Челси», ни «Тоттенхэм» не побеждали столько в лондонских противостояниях, и уж тем более «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» или «Уотфорд».

В следующем туре «канониры», не выигрывавшие титул с 2004 года, сыграют с «Ньюкаслом».