Лэмпард не боится, что работа в «Челси» испортит ему дальнейшую тренерскую карьеру

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не боится, что плохие результаты во главе «синих» пагубно скажутся на его дальнейшей тренерской карьере. Напомним, англичанин является временным наставником «синих» и оставит свой пост в конце сезона.

«Я не беспокоюсь о том, что думают люди по ту сторону. Легко делать выводы, не видя сложность всего происходящего. За короткий срок очень сложно добиться результата, тем более в этот промежуток сезона. Я взял на себя ответственность, осознавая всю опасность», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Под руководством Лэмпарда «Челси» проиграл каждый из пяти своих матчей, забив при этом всего один гол.