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Лэмпард: «Меня обвиняли за слишком оборонительную игру с «Реалом», но это был единственный выход»

02 Мая 2023 • 10:10 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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Через 10 ч. 59 мин.

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил, почему выбрал слишком оборонительную схему в матчах против мадридского «Реала» в четвертьфиналах Лиги чемпионов. Напомним, по сумме двух матчей команда Карло Анчелотти уверенно прошла лондонскую команду, забив 4 безответных мяча.

«Меня обвиняли за слишком оборонительную игру с «Реалом», но я считаю, что это был единственный выход против столь сильной команды. В этих матчах мы вполне могли повести в счёте 1:0 или даже 2:0, тогда бы всё могло сложиться иначе», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Вместо Лэмпарда постоянным тренером «Челси» в конце сезона должен стать Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Фрэнк Лэмпард
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