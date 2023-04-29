«Арсенал» нацелился на нападающего «Ланса»

Нападающий «Ланса» Луи Опенда может перейти в клуб Английской премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

По информации источника, интерес к 23-летнему бельгийцу проявляют лондонский «Арсенал» и бирмингемская «Астон Вилла». Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован миланский «Интер».

В нынешнем сезоне Опенда провёл за «Ланс» 36 матчей, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 20 миллионов евро.

После 32 туров французской Лиги 1 «Ланс» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 66 очков. От первого «ПСЖ» команда Опенды отстаёт на девять баллов.