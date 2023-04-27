«Манчестер Сити» - единственный клуб АПЛ, который не обыгрывал Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета проиграл «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги уже седьмой матч подряд.

Как сообщает Opta, «горожане» - единственный соперник в лиге, которого команда под руководством этого испанского специалиста никогда не обыгрывала. В целом же, в рамках чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Сити» уже в 12-й раз.

Напомним, что «Манчестер Сити» минувшим вечером в очередной раз уверенно обыграл «Арсенал» - 4:1. Дублем отличился Кевин де Брёйне, по голу на свой счёт записали Джон Стоунс и Эрлинг Холанн. Гол престижа в составе «Арсенала» оформил Роб Холдинг.

Несмотря на поражение, «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ с 75 очками. У «Манчестер Сити» - 73 очка, но два матча в запасе.