Артета: «Арсенал» всё ещё может выиграть АПЛ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета всё ещё верит в победу своей команды в Английской премьер-лиге. Сейчас в чемпионской гонке лидирует «Манчестер Сити» с отрывом в одно очко. Это при том, что у команды Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе.

«Мы добились возвращения в Лигу чемпионов, но при этом Арсенал» всё ещё может выиграть Английскую премьер-лигу, ведь до конца сезона осталось ещё пять матчей. За этот срок может произойти многое. Мы должны забыть, что произошло на прошлой неделе и сделать из этого выводы. Нам нужно двигаться от матча к матчу».

«Арсенал» на прошлой неделе проиграл своим конкурентам из «Манчестер Сити» в АПЛ 1:4.