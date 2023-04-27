Чалоба: «Тяжело видеть, как мой любимый клуб находится в такой сложной ситуации»

Защитник «Челси» Трево Чалоба разочарован результатами своего клуба в нынешнем сезоне. Напомним, вчера «пенсионеры» проиграли свою свою четвёртую игру подряд в Английской премьер-лиге, уступив «Брайтону» 0:2.

«Очень сложное поражение. Мне, как футболисту, который находится в команде с самого детства, тяжело видеть нынешнюю ситуацию. Мой любимый клуб не должен находиться в таком сложном положении. Нам нужно объединиться», – сказал Чалоба на послематчевом интервью.

«Челси» располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков.