«Арсенал» начнёт матч с «Челси» без Парти и Мартинелли

Лондонские «Арсенал» и «Челси» назвали составы на очный матч в рамках 33 тура Английской премьер-лиги.

«Арсенал»: Ремсдейл, Зинченко, Кивёр, Габриэль дос Сантос, Уайт, Джака, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Жезус, Троссар;

«Челси»: Аррисабалага, Чилуэлл, Силва, Фофана, Аспиликуэта, Канте, Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Мадуэке, Обамеянг;

Напомним, что «синие» ещё ни разу не выигрывали после возвращения на тренерский мостик легендарного полузащитнка клуба Фрэнка Лэмпарда.

Разочаровывает своих болельщиков и «Арсенал» - за последние четыре тура АПЛ «канониры» сделали всё, чтобы пропустить вперёд в турнирной таблице «Манчестер Сити» и максимально усложнить себе шансы на чемпионство.

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