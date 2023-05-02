«Арсенал» громит «Челси» после первого получаса игры

Лондонский «Арсенал» оформил уже три гола в ворота кризисного «Челси». К 34-й минуте матча «канониры» ведут со счётом 3:0, дубль на счету капитана команды Мартина Эдегора, один гол оформил Габриэл Жезус.

Отметим, что отличный шанс сравнять счёт при счёте 0:1 был у лондонцев, однако им не воспользовался Бен Чилуэлл.

Напомним, что к очной встрече «Арсенал» подошёл без двоих игроков основы – Томаса Парти и Габриэля Мартинелли.

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