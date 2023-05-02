Лэмпард рассказал, чего исторически не хватает «Челси»

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об извечной проблеме клуба.

44-летний специалист в прошлом на протяжении 13 лет защищал цвета лондонцев в качестве игрока, а также в три прихода занимал тренерские должности в клубе. В преддверии дерби с «Арсеналом» Лэмпард ответил на вопрос о частых тренерских перестановках в «Челси»: «Когда я был игроком, клуб тоже постоянно менял тренеров. Я трижды становился чемпионом Англии, но должен был выиграть титул пять или шесть раз. На мой взгляд, клубу не хватает постоянства», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова бывшего полузащитника.

Напомним, что Лэмпард – уже третий наставник «Челси» в текущем сезоне. До него командой руководили Томас Тухель и Грэм Поттер.