Эдегор: «Сыграли с другим настроем»

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор забил два мяча в игре против «Челси», и его «Арсенал» выиграл со счетом 3:1, возглавив, пусть и с большим количеством сыгранных матчей, турнирную таблицу чемпионата Англии. Эдегор заверил, что он и его одноклубники будут бороться за успех до конца.

- Первый тайм был особенно хорош. Мы сыграли с совсем другим настроем, чем против «Манчестер Сити». Вторая половина игры была похуже, но мы взяли три очка, которые нам были нужны, - цитирует слова Эдегора Sky Sports.

В следующем туре английского чемпионата «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», это случится в воскресенье.