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«Челси» рассматривал возможность назначения Шмидта

27 Апреля 2023 • 21:03 Комментировать
Жил Висенте
...
Бенфика
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29.04 22:30

В «Челси» обсуждалась кандидатура Роджера Шмидта на пост нового главного тренера команды.

«Синие» расстались с Грэмом Поттером, которого до конца сезона заменяет Фрэнк Лэмпард. С начала следующей кампании командой будет руководить новый специалист. По сведениям Sky Sport, в руководстве «Челси» есть сторонники назначения Роджера Шмидта, проводящего впечатляющий сезон у руля «Бенфики». Совсем недавно немецкий наставник продлил контракт с лиссабонцами до 2026 года, и в его новом договоре прописана очень солидная сумма отступных – 30 млн евро.

Основным кандидатом на должность нового рулевого «Челси» считается Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Роджер Шмидт
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