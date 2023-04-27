«Челси» рассматривал возможность назначения Шмидта

В «Челси» обсуждалась кандидатура Роджера Шмидта на пост нового главного тренера команды.

«Синие» расстались с Грэмом Поттером, которого до конца сезона заменяет Фрэнк Лэмпард. С начала следующей кампании командой будет руководить новый специалист. По сведениям Sky Sport, в руководстве «Челси» есть сторонники назначения Роджера Шмидта, проводящего впечатляющий сезон у руля «Бенфики». Совсем недавно немецкий наставник продлил контракт с лиссабонцами до 2026 года, и в его новом договоре прописана очень солидная сумма отступных – 30 млн евро.

Основным кандидатом на должность нового рулевого «Челси» считается Маурисио Почеттино.