Клопп объяснил, почему его радуют проблемы «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что его радуют проблемы «Челси». Лондонцы серьёзно потратились на трансферном рынке, но при этом сейчас занимают только 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Клопп указал на то, что в футболе недостаточно просто подписать футболистов. По мнению немца, пример «Ливерпуля» это чётко доказывает.

«Приятно видеть, что нельзя просто собрать вместе хороших футболистов, и всё сразу станет работать», - сказал Клопп в программе Football Daily, говоря о «Челси».

В воскресенье вечером «Ливерпуль» проведёт домашний матч против «Тоттенхэма». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.