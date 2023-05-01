«Тоттенхэм» чаще всех в АПЛ пропускает в первые 15 минут матчей

«Тоттенхэм» лидирует по количеству пропущенных голов в первые 15 минут матчей текущего сезона Английской премьер-лиги.

В поединке против «Ливерпуля» (3:4), который состоялся в воскресенье, «шпоры» пропустили трижды к 15-й минуте, а неделей ранее то же самое произошло во встрече с «Ньюкаслом» (1:6). Как отмечает BBC, «Тоттенхэм» вышел на чистое первое место в чемпионате по пропущенным в стартовых 15-минутках мячам – 13. За всю историю Премьер-лиги только три команды имели ещё более неутешительный показатель на аналогичной дистанции: «Вулверхэмптон» (16 в сезоне 2011/12), «Ипсвич» (15 в сезоне 1994/95) и «Шеффилд Юнайтед» (14 в сезоне 1993/94).