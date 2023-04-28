Милнер может сменить «Ливерпуль» на другой клуб АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер заинтересовал «Брайтон».

37-летний футболист пока не продлил истекающий в июне контракт с мерсисайдцами. По данным авторитетного инсайдера Давида Орнштейна, «Брайтон» намерен подписать ветерана в качестве свободного агента. Интерес к хавбеку также проявляет «Бёрнли», недавно гарантировавший себе повышение в Премьер-лигу из Чемпионшипа, однако именно «чайки» считаются фаворитами в борьбе за экс-игрока сборной Англии.

Джеймс Милнер принял участие в 37 поединках «Ливерпуля» в текущем сезоне, отметившись двумя голевыми передачами.