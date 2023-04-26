Сарабия: «Не жалею об уходе из «ПСЖ»

Вингер «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия рассказал, что думает о переменах в своей карьере.

30-летний футболист пополнил ряды «волков» в январе, перебравшись из «ПСЖ».

«Я очень доволен своим переездом в Англию. Сейчас меня устраивает всё – клуб, тренер, товарищи по команде. Было очевидно, что мне пора уходить из «ПСЖ», поскольку я получал слишком мало игровой практики. Было очень неприятно проводить лучшие годы своей карьеры на скамейке запасных, причём ситуация не менялась даже тогда, когда по три игрока старта получали травмы. Я просто хотел играть», – рассказал в интервью AS испанский футболист.