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«Брайтон» намерен сохранить Велтмана

29 Апреля 2023 • 01:15 Комментировать
Брайтон
...
Вулверхэмптон
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Через 15 ч. 15 мин.

Как сообщает The Athletic, «Брайтон» намерен продлить контракт с защитником Джоэлем Велтманом до начала летнего трансферного окна.

В данный момент команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и продолжает борьбу за попадание в еврокубки.

У клуба есть возможность продления контракта бывшего защитника «Аякса» ещё на один сезон, однако, по информации источника, руководство хочет предложить ему новый контракт.

Следующий матч «Брайтон» проведёт на домашнем стадионе против «Вулверхэмптона». Игра состоится сегодня, 29 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон контракт Джоэль Велтман
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БРАЙТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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