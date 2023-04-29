Де Дзерби: «Моя лучшая тренерская игра»

В тридцать четвертом туре английского чемпионата «Брайтон» выдал шесть мячей в ворота «Вулверхэмптона» - как ни странно, «чайки» искусали волков, хотя в действительности они, известное дело, занимают совсем разные природные ниши. Но футбол - особая штука и Роберто де Дзерби, наставник «Брайтона», считает, что это была его лучшая игра в качестве тренера клуба.

- Моя лучшая игра в качестве тренера. Мы показали качество, и это было крайне важно после разочарования вылета из Кубка Англии. С предыдущей игры я поменял пятерых игроков, и все новые игроки сегодня сыграли просто прекрасно, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

Любопытно, что в следующем туре «Брайтон» сыграет с «Манчестер Юнайтед» - своим обидчиком по Кубку Англии.