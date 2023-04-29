«Брайтон» повторил свой рекорд в высшей лиге английского футбола

В тридцать четвертом туре английского чемпионата «Брайтон» наколотил шесть мячей в ворота «Вулверхэмптона», одержав самую крупную победу в нынешнем сезоне (для себя, разумеется, не в абсолюте - побить 9:0 «Ливерпуля» с «Борнмутом» будет непросто), и теперь у команды Роберто де Дзерби уже 52 очка в турнирной таблице.

Это означает, что «Брайтон» повторил свой лучший результат за все время выступлений даже не в АПЛ, а в высшей лиге английского футбола в целом. А в следующем туре чемпионата «чайкам» предстоит сразиться со своим недавним кубковым обидчиком - «Манчестер Юнайтед».