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Диего Коста переживает за своё будущее в «Вулверхэмптоне»

27 Апреля 2023 • 21:14 Комментировать
Брайтон
...
Вулверхэмптон
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29.04 17:00

Форвард «Вулверхэмптона» Диего Коста всё ещё не продлил трудовой договор с клубом.

Как сообщает Daily Mirror, футболиста заставляют поволноваться за его будущее в стане «волков». По информации источника, экс-игрока «Челси» и сборной Испании просят подождать с переговорами о продлении трудового соглашения, которое истекает предстоящим летом.  

В текущем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Косты оценивается в три с половиной миллиона евро.

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 37 очков за 33 тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Диего Коста
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БРАЙТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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