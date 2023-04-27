Диего Коста переживает за своё будущее в «Вулверхэмптоне»

Форвард «Вулверхэмптона» Диего Коста всё ещё не продлил трудовой договор с клубом.

Как сообщает Daily Mirror, футболиста заставляют поволноваться за его будущее в стане «волков». По информации источника, экс-игрока «Челси» и сборной Испании просят подождать с переговорами о продлении трудового соглашения, которое истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Косты оценивается в три с половиной миллиона евро.

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 37 очков за 33 тура.